La representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Embajadora Tammy Bruce, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, EE.UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
La representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Embajadora Tammy Bruce, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, EE.UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
/ OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

Estados Unidos acusó este martes a China, Corea del Norte, Irán y Cuba, los principales aliados de Rusia, de “facilitar” la guerra en Ucrania, y pidió a la ONU aislarlos asegurando que un acuerdo de paz está más cerca que nunca.

