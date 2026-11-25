Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El gobierno estadounidense anunció el miércoles que aprobó la venta de piezas de repuesto para el mantenimiento de los cazas F-16 usados por el Ejército de Ucrania en una compra de 622 millones de dólares pagados por países europeos.
TE PUEDE INTERESAR
- Aeropuerto de Miami suspende despegues por un avión de carga que se salió de la pista
- California: mareas gigantes inundan zonas residenciales y destruyen parte de muelle en Pacifica | VIDEO
- Irán eleva sus ataques en Ormuz a niveles récord: “Busca forzar un alto el fuego y presentarse como vencedor”
- Colombia: De la Espriella dice que cárceles no pueden ser “centros de operaciones” para más delitos
- Corea del Norte: Kim Jong-un pide encontrar más formas de disparar armas nucleares
Seguir temas