El gobierno estadounidense anunció el miércoles que aprobó la venta de piezas de repuesto para el mantenimiento de los cazas F-16 usados por el Ejército de Ucrania en una compra de 622 millones de dólares pagados por países europeos.

Ucrania usará fondos que provienen de “Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega para esta compra”, y “ninguna financiación estadounidense estará asociada a esta transferencia”, insistió el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

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“El gobierno ucraniano solicitó comprar un lote de mantenimiento para los F-16”, dice el texto.

A inicios de octubre, el diario estadounidense Wall Street Journal reportó que la “mayor parte” de los F-16 que se usan en Ucrania estaban fuera de servicio por una inspección obligatoria.

La diplomacia ucraniana lo había desmentido y afirmó que seguía utilizando “de forma intensiva” sus F-16, de fabricación estadounidense y suministrados por sus aliados occidentales desde 2024.

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reivindicó el lunes 23 de noviembre dos ataques contra barcos rusos frente a las costas de Libia, pocas horas después de que la ONU pidiera una investigación sobre los bombardeos del domingo contra buques cerca de Bengasi. (AFP)

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