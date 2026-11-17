El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, afirmó este martes que no cree que los ataques ucranianos de gran alcance en Rusia, enfocados en “infligir sufrimiento” contra los civiles, contribuyan a frenar los avances rusos en el frente.

“Aunque el debate público se centra en el espectáculo de los ataques de gran alcance destinados a infligir sufrimiento a la población rusa, nuestra valoración -dijo Colby- es que dichos ataques no han sido eficaces para poner fin a la guerra, ni contribuyen a frenar los avances de Rusia en el frente”.

El subsecretario de Guerra de EEUU hizo esta reflexión ante el medio centenar de países del grupo de contacto de apoyo a Ucrania que se reúne hoy en la sede de la OTAN en Bruselas.

Para Colby, de hecho, es “probable que esos ataques, especialmente los dirigidos contra infraestructuras civiles como Wildberries, hayan reforzado la determinación de la opinión pública rusa y la propia voluntad del Kremlin de intensificar el conflicto”, dijo en referencia al gigante ruso de comercio electrónico, cuyos almacenes han sufrido ataques ucranianos.

El responsable estadounidense dejó claro, en cualquier caso, que esto no quiere decir que “se deba obligar a Ucrania a luchar con las manos atadas a la espalda”, sino que los apoyos deben centrarse en “potenciar y mejorar la capacidad de Ucrania para mantener la línea de batalla y, siempre que sea posible, lograr avances”.

“Los ataques centrados en la línea del frente y el apoyo directo a esa zona de combate, por supuesto, entran en esta categoría. Pero, en consonancia con este enfoque, los ataques dirigidos contra la maquinaria bélica de Rusia también pueden contribuir a frenar el avance ruso en el frente”, apuntó.

Un punto de recogida de Wildberries en Moscú. Foto: EFE/EPA/Maxim Shipenkov

Colby hizo hincapié en que tanto el presidente de EE. UU., Donald Trump, como los miembros de su Gobierno, siguen “firmemente comprometidos con poner fin a este conflicto en condiciones que garanticen una paz duradera”.

“Sin embargo, a medida que avanza el invierno, parece que Rusia seguirá reclutando más efectivos y movilizando su economía de guerra a largo plazo. Por lo tanto, todos debemos estar preparados para este conflicto y, por lo tanto, para satisfacer las necesidades de Ucrania”, destacó.

Aunque enfatizó que su país dará prioridad a su “propia preparación ante contingencias en el hemisferio occidental y el Indo-Pacífico”, consideró que Ucrania necesitará una “financiación sólida” para mantener el flujo de munición esencial.

Por ello, subrayó que es Europa quien tiene que asumir esa responsabilidad.

“Lo mejor que Europa puede hacer para apoyar esas negociaciones de paz -o, al menos, una parte fundamental de ello- es, en primer lugar, reforzar sus propias defensas convencionales para dar respuesta al modelo ‘OTAN 3.0’ y, en segundo lugar, seguir liderando el apoyo a Ucrania”, concluyó Colby, que agregó que ambas medidas “dejarán claro que la prolongación del conflicto no beneficia a Rusia”.

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