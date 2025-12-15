EE.UU. ofrece a Ucrania garantías de seguridad estilo OTAN y espera que Rusia acepte acuerdo

Un acuerdo en proceso de negociación con Ucrania incluiría “fuertes” garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, similares a la defensa colectiva de la OTAN, dijo el lunes un funcionario estadounidense bajo anonimato.

“La base de ese acuerdo es, básicamente, contar con garantías realmente, realmente fuertes -como las del Artículo 5 (de la carta de la OTAN)- y también una disuasión muy, muy sólida” mediante armamento, señaló el funcionario durante un diálogo telefónico con la prensa.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Erdogan pide a Putin un alto el fuego limitado a energía y puertos en Ucrania

El funcionario expresó su confianza en que Rusia aceptaría, en lo que Washington consideraría un avance para poner fin a la guerra.

Funcionarios estadounidenses describieron como positivas las horas de conversaciones en Berlín con el presidente Volodymyr Zelensky y dijeron que el presidente Donald Trump llamaría tanto al líder ucraniano como a los europeos más tarde el lunes para impulsar el acuerdo.

Los funcionarios estadounidenses advirtieron que Ucrania también debe aceptar lo acordado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos: AFP).

Las discusiones entre el presidente ucraniano y los emisarios de Trump el domingo y lunes en Berlín fueron “muy, muy positivas”, afirmó el responsable estadounidense durante un diálogo telefónico con la prensa.

“Tenemos la esperanza de estar en el camino de la paz”, dijo la fuente, que declaró bajo condición de anonimato. Las partes sostuvieron discusiones por casi ocho horas durante los dos días, relató.