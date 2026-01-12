EE.UU. pide a Rusia que pase “de la palabra a la acción” para terminar la guerra en Ucrania

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, calificó este lunes de “muy negativo” el reciente ataque ruso contra Ucrania que involucró un misil hipersónico y cientos de drones, y pidió a Rusia que pase “de la palabra a la acción” para “acabar con esta pesadilla”.

Bruce señaló en una sesión de urgencia convocada por el Consejo de Seguridad que “Estados Unidos trabaja para lograr un fin negociado del conflicto”, y que “hay momentos de gran potencial” gracias “al compromiso del presidente Donald Trump con la paz”.

No obstante, criticó que “las acciones de Rusia solo prolongan la guerra y aumentan el sufrimiento de los civiles”.

Rusia lanzó el pasado viernes un ataque masivo contra Kiev, al tiempo que bombardeó por primera vez con un misil Oréshnik la ciudad de Leópolis, en represalia por el supuesto ataque ucraniano a finales de 2025 contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, algo que Kiev ha negado.

El alcalde de la ciudad, Andrí Sadovi, señaló que, según la Fuerza Aérea, el misil se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora.

El representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, dijo ante la cámara que los ataques fueron en realidad “una respuesta de Kiev contra una de las residencias del presidente ruso” y que “Rusia no ataca a civiles”.

Según el diplomático ruso, su ataque tuvo como objetivo una planta de mantenimiento de aviones: “Hay críticas del Secretario General. Es una ceguera típica de Naciones Unidas. Se pasan por alto los ataques terroristas de Ucrania, no se puede hacer caso omiso a los ataques contra civiles rusos”, apuntó.

Además, Nebenzya agregó que Rusia “nunca ha rechazado el diálogo” y que Moscú seguirá dando “respuestas firmes a los ataques ucranianos”.

El representante de Ucrania, Andrii Melnyk, dijo que “las actividades criminales de Moscú no tienen fin”, y que “esperaron a bajas temperaturas para lanzar un ataque contra la infraestructura energética para congelar a millones de personas”.

“Esta nueva ola de terror refleja la determinación del presidente ruso, Vladímir Putin, de abofetear a los mediadores estadounidenses”, afirmó, y aunque agregó que “Rusia está perdiendo la guerra”, pidió a sus aliados más sistemas de defensa aéreos para “hacer frente a futuros ataques”.

Ataques rusos “excerables”, según países europeos

Del lado europeo, la representante de Dinamarca, Christina Markus Lassen, tildó los ataques de “execrables” y señaló que incluso médicos que atendían a víctimas fueron atacados.

La danesa añadió que los bombardeos dejaron a Kiev sin calefacción, lo que constituye una violación del derecho humanitario, y reclamó un “alto el fuego incondicional” y “mayor presión internacional sobre Rusia para forzar la búsqueda de la paz”.

Mientras, el representante del Reino Unido, James Kariuki, indicó que el misil hipersónico cayó “a 50 kilómetros de la frontera polaca”, lo que calificó de “imprudente”.

El representante polaco, Krzysztof Szczerski, habló de “desinformación” del lado ruso en un momento en que se estaba “tratando de entablar un diálogo” con la mediación de EE.UU., y pidió nuevas sanciones contra Rusia.

Por su parte, el representante chino, Sun Lei, reclamó que se aborden las preocupaciones de seguridad de ambas partes para evitar una escalada.

Sun criticó el uso de sanciones unilaterales y reiteró que “la coexistencia pacífica entre Rusia y Ucrania es la única posibilidad viable”.

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, advirtió este lunes que 2026 ha traído “una intensificación de los combates y de los ataques a gran escala contra civiles e infraestructuras críticas”, especialmente contra el sistema energético, dejando a millones de personas sin electricidad, calefacción ni agua durante periodos prolongados.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)