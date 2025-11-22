El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señala que los rehenes israelíes en Gaza podrías ser liberados por Hamás "en cualquier momento". (Jim WATSON / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señala que los rehenes israelíes en Gaza podrías ser liberados por Hamás "en cualquier momento".
Vance: es una “fantasía” pensar que Ucrania pueda vencer a Rusia con más armas o dinero
Vance: es una "fantasía" pensar que Ucrania pueda vencer a Rusia con más armas o dinero

Vance: es una “fantasía” pensar que Ucrania pueda vencer a Rusia con más armas o dinero

El vicepresidente de EE.UU., , criticó este sábado a aquellos “fantasean” con que Ucrania pueda vencer a Rusia con más armas, más dinero o más sanciones tras recibir el críticas por incluir varios elementos que benefician al Kremlin en detrimento de la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

“Existe la fantasía de que, si simplemente damos más dinero, más armas o más sanciones, la victoria está al alcance de la mano. La paz no se logrará por diplomáticos fracasados ni por políticos que viven en un mundo de fantasía. Podría lograrse por personas inteligentes que viven en el mundo real”, escribió en su cuenta personal de X.

“Cada crítica al marco de paz en el que está trabajando la administración (de Donald Trump) o bien malinterpreta ese marco, o bien describe incorrectamente alguna realidad crítica sobre el terreno”, sostuvo el vicepresidente estadounidense.

Vance recalcó que cualquier plan de paz debe detener la matanza y, al mismo tiempo, “preservar la soberanía de Ucrania”, ser aceptable tanto para Rusia como para el país invadido y maximizar las posibilidades de que la guerra no se reanude.

El plan de 28 puntos que se conoció la víspera ha recibido críticas porque fue elaborado , que el viernes recalcaron a través de los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido que debe respetarse la postura de Kiev, de la Unión Europea (UE) y de los aliados de la OTAN, además de rechazar la cesión de territorio ucraniano a Rusia.

Los europeos insisten, junto a Kiev, en que la línea de contacto del frente debe ser el punto de partida para llegar a un acuerdo y que las Fuerzas Armadas ucranianas deben seguir contando con la capacidad de defender de forma efectiva la soberanía de Ucrania.

El presidente ucraniano, , a su vez dijo que Ucrania puede encontrarse ante “una elección muy difícil: o bien la pérdida de nuestra dignidad, o el riesgo de perder a un socio clave”, en referencia a EE.UU., al tiempo que aseguró que “no traicionará” el juramento que hizo cuando asumió su cargo en 2019 de defender la soberanía y la independencia del país, así como los derechos y las libertades de sus ciudadanos y de cumplir la Constitución, que impide ceder territorio.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una rueda de prensa conjunta con el presidente de Turquía tras su reunión en el Complejo Presidencial de Ankara el 19 de noviembre de 2025. Foto: Ozan KOSE / AFP
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una rueda de prensa conjunta con el presidente de Turquía tras su reunión en el Complejo Presidencial de Ankara el 19 de noviembre de 2025. Foto: Ozan KOSE / AFP
/ OZAN KOSE

Según los detalles del plan de paz de Washington que se han conocido, Ucrania se vería obligada a limitar su Ejército a un máximo de 600.000 hombres después de la guerra, a renunciar a un ingreso en la OTAN o al despliegue de tropas aliadas en su territorio y a ceder a Rusia las regiones orientales de Lugansk y Donetsk.

A su vez, las regiones sureñas de Zaporiyia y Jersón quedarían congeladas en la actual línea de contacto.

A cambio, , que se comprometería a intervenir en caso de una nueva invasión rusa.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

