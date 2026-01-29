Escuchar
(2 min)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. (Brendan SMIALOWSKI / Maxim SHIPENKOV / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. (Brendan SMIALOWSKI / Maxim SHIPENKOV / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. (Brendan SMIALOWSKI / Maxim SHIPENKOV / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. (Brendan SMIALOWSKI / Maxim SHIPENKOV / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que le pidió “personalmente” al mandatario ruso Vladimir Putin que detenga durante una semana los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania, y aseguró que el líder ruso “aceptó”.

TE PUEDE INTERESAR

Guerra en Ucrania: Donald Trump dice que Putin acordó no atacar Kiev durante una semana
EEUU

Guerra en Ucrania: Donald Trump dice que Putin acordó no atacar Kiev durante una semana

Trump dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar sanciones a quienes le venda petróleo
EEUU

Trump dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar sanciones a quienes le venda petróleo

Esperan nueva megatormenta invernal en Estados Unidos tras intensas nevadas
EEUU

Esperan nueva megatormenta invernal en Estados Unidos tras intensas nevadas

Estados Unidos emite una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano
EEUU

Estados Unidos emite una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano