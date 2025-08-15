La cumbre entre Trump y Putin sobre Ucrania comenzó con un apretón de manos

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se dieron un apretón de manos y sonrieron en una base aérea de Alaska justo antes de comenzar una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.

Ambos llegaron en sus aviones presidenciales y caminaron bajo un cielo gris para saludarse en la pista, antes de avanzar juntos por la alfombra roja para recibir un saludo de guardia de honor.

Mientras los aviones de combate sobrevolaban, un reportero gritó a Putin: “¿Dejarás de matar civiles?”. Ninguno respondió.

Acto seguido, ambos subieron juntos a la limusina presidencial estadounidense.

Minutos después comenzaba la cumbre.

“En busca de la paz”

Los periodistas fueron conducidos fuera de la sala de reuniones poco después de que Trump, Putin y sus asesores ocuparan sus asientos con un telón de fondo azul en el que se leía “En busca de la paz”. No hicieron declaraciones a la prensa.

Es la primera vez que Putin pisa suelo occidental tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno. Actualmente, controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

Estaba previsto que ambos dirigentes hablaran a solas, por mediación solo de intérpretes, según el Kremlin.

Finalmente Trump estará acompañado por su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

Putin asiste con el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov.

A bordo del Air Force One Trump hizo hincapié en el “respeto” mutuo entre él y Putin. “Nos entendemos bien”, comentó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras camina junto al presidente ruso, Vladimir Putin, por la pista de aterrizaje tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Con todo, en los últimos días el presidente estadounidense se ha mostrado a la defensiva y ha advertido que la reunión podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede.

“Soy presidente, y él no va a jugar conmigo”, declaró el jueves.

“Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano”, aseguró el mandatario estadounidense, quien calcula que la cumbre tiene un “25%” de probabilidades de fracasar.

Los dirigentes europeos estarán pendientes.

Para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es otro día de tensión. Hasta ahora ha rechazado públicamente la presión de Trump para que ceda territorio.

“Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”, escribió Zelensky en redes sociales este viernes.

A su llegada a Alaska, el jefe de la diplomacia rusa rechazó hacer pronósticos. “Nunca hacemos suposiciones anticipadas”, dijo vestido con una camiseta que lleva la palabra “URSS” escrita en ruso.

Trump ha prometido consultar rápidamente con los líderes europeos y con Zelensky.

Según él, para alcanzar un acuerdo final hace falta una reunión tripartita con Zelensky y repartirse el territorio.

Antes de partir a Alaska, Trump habló por teléfono con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un cercano aliado de Putin, que permitió al ejército ruso utilizar su territorio para atacar Ucrania.

Golpe de timón

Trump ha expresado su admiración por Putin en el pasado. Una reunión con él en 2018 durante su primer mandato (2017-2021) le valió una lluvia de reproches por, según sus críticos, haberse mostrado intimidado.

Antes de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump presumió de buena relación con Putin, culpó a su predecesor demócrata Joe Biden de la guerra en Ucrania y prometió lograr la paz en 24 horas.

Pero a pesar de las llamadas telefónicas a Putin y de una bronca pública con Zelensky en febrero en la Casa Blanca, el jefe del Kremlin se obstina.

Trump ha reconocido sentirse frustrado con Putin y ha advertido de “consecuencias muy graves” si no acepta un alto el fuego.

La elección de Alaska no es casual.

Para llegar a Alaska, Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la que Estados Unidos no es miembro, solo tiene que cruzar el estrecho de Bering.

Además, Alaska es un territorio con pasado ruso, ya que fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

Moscú ha citado este acuerdo para demostrar la legitimidad de los intercambios de territorios.

En Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, los manifestantes han colocado carteles de solidaridad con Ucrania.