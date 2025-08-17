El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión después de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/VIACHESLAV PROKOFYEV)
El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión después de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/VIACHESLAV PROKOFYEV)
/ VIACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia hizo “algunas concesiones” respecto a cinco regiones ucranianas, dice Witkoff
Resumen de la noticia por IA
Rusia hizo “algunas concesiones” respecto a cinco regiones ucranianas, dice Witkoff

Rusia hizo “algunas concesiones” respecto a cinco regiones ucranianas, dice Witkoff

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

hizo “algunas concesiones” con respecto a cinco regiones ucranianas clave en la guerra con durante la cumbre de entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso, , dijo el domingo un enviado especial de la Casa Blanca.

Los rusos hicieron algunas concesiones en la mesa de negociaciones con respecto a las cinco regiones”, declaró Steve Witkoff en CNN, en aparente referencia a Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia y Crimea.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Marco Rubio no descarta más sanciones a Rusia, pero dice que afectarían la paz en Ucrania

Por su lado, el líder republicano destacó el domingo “grandes avances” con Moscú para un acuerdo de paz en Ucrania, antes de una reunión el lunes en la Casa Blanca con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, y sus aliados europeos.

¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Una cumbre el viernes en Alaska entre Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, culminó sin anuncios concretos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa en febrero de 2022.

El domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos podría imponer “nuevas sanciones” a Rusia si las negociaciones sobre un plan de paz fracasan.

Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias”, dijo en la cadena NBC. “No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones”.

Tras la cumbre de Alaska, Trump abandonó su propuesta de un alto el fuego inmediato, pero Rubio dijo que esto “no está descartado”, aunque para Estados Unidos el “objetivo final es el fin de esta guerra”.

Además, Witkoff, quien ha viajado a Moscú en varias ocasiones para reunirse con Putin, se declaró “optimista” sobre la reunión entre el presidente estadounidense y su par ucraniano, programada para el lunes por la tarde en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Zelensky estará acompañado, entre otros, por el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo”, dijo a la CNN Witkoff.

MÁS INFORMACIÓN: Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelensky en su reunión con Trump en Washington

El emisario, un promotor inmobiliario con estrechos vínculos con el presidente estadounidense, solo mencionó “una importante discusión sobre Donetsk”.

Además de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, en cuatro regiones del sur y el este (Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia).

Witkoff dijo que los presidentes estadounidense y ruso, que han estrechado notablemente sus lazos desde el regreso de Trump al poder el 20 de enero, acordaron “sólidas garantías de seguridad” para Ucrania, que describió como “revolucionarias”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC