Rusia hizo “algunas concesiones” respecto a cinco regiones ucranianas, dice Witkoff

Rusia hizo “algunas concesiones” con respecto a cinco regiones ucranianas clave en la guerra con Ucrania durante la cumbre de Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dijo el domingo un enviado especial de la Casa Blanca.

“ Los rusos hicieron algunas concesiones en la mesa de negociaciones con respecto a las cinco regiones ”, declaró Steve Witkoff en CNN, en aparente referencia a Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia y Crimea.

Por su lado, el líder republicano destacó el domingo “grandes avances” con Moscú para un acuerdo de paz en Ucrania, antes de una reunión el lunes en la Casa Blanca con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, y sus aliados europeos.

“¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Una cumbre el viernes en Alaska entre Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, culminó sin anuncios concretos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa en febrero de 2022.

El domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos podría imponer “nuevas sanciones” a Rusia si las negociaciones sobre un plan de paz fracasan.

“Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias”, dijo en la cadena NBC. “No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones”.

Tras la cumbre de Alaska, Trump abandonó su propuesta de un alto el fuego inmediato, pero Rubio dijo que esto “no está descartado”, aunque para Estados Unidos el “objetivo final es el fin de esta guerra”.

Además, Witkoff, quien ha viajado a Moscú en varias ocasiones para reunirse con Putin, se declaró “optimista” sobre la reunión entre el presidente estadounidense y su par ucraniano, programada para el lunes por la tarde en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Zelensky estará acompañado, entre otros, por el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo”, dijo a la CNN Witkoff.

El emisario, un promotor inmobiliario con estrechos vínculos con el presidente estadounidense, solo mencionó “una importante discusión sobre Donetsk”.

Además de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, en cuatro regiones del sur y el este (Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia).

Witkoff dijo que los presidentes estadounidense y ruso, que han estrechado notablemente sus lazos desde el regreso de Trump al poder el 20 de enero, acordaron “sólidas garantías de seguridad” para Ucrania, que describió como “revolucionarias”.

