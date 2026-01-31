Enviado de EE.UU. reporta conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania

Escuchar
El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, observa antes de una reunión con el presidente de Francia en el Palacio del Elíseo en París el 17 de abril de 2025. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).

El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, observa antes de una reunión con el presidente de Francia en el Palacio del Elíseo en París el 17 de abril de 2025. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).

El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, observa antes de una reunión con el presidente de Francia en el Palacio del Elíseo en París el 17 de abril de 2025. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, observa antes de una reunión con el presidente de Francia en el Palacio del Elíseo en París el 17 de abril de 2025. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, celebró el sábado haber mantenido conversaciones “constructivas” en Florida con el enviado ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania.

