Vicepresidente de EE.UU. afirma que Rusia hizo “concesiones significativas” a Trump sobre Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú está frenando un acuerdo de paz con Ucrania, y afirmó que Rusia ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.

“ Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto ”, dijo Vance en el programa de entrevistas dominical de NBC “Meet the Press with Kristen Welker”.

“De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales”, afirmó.

El enviado estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra en Kiev este domingo, acompañado del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con motivo del 34 aniversario de la independencia ucraniana, en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto parecen estancados.

Sin embargo, según el vicepresidente estadounidense, Rusia está analizando “qué se necesitaría para poner fin a la guerra”.

“Por supuesto, aún no lo han logrado del todo, y la guerra no ha terminado, pero estamos participando en un proceso diplomático de buena fe”, declaró J.D. Vance.

El dirigente afirmó incluso que Estados Unidos, cuyo presidente Trump ha logrado un espectacular acercamiento con Vladimir Putin, “está tratando de negociar al máximo con los rusos y los ucranianos para encontrar puntos en común y detener las matanzas”.

Trump está “intentando aplicar una diplomacia muy agresiva y contundente”, dijo. “La guerra no beneficia a nadie. Ni a Europa ni a Estados Unidos, y no creemos que Rusia ni Ucrania tengan interés alguno en seguir combatiendo”, concluyó.

A pesar de los esfuerzos de mediación iniciados por el presidente de Estados Unidos -incluida la cumbre de Anchorage con Putin y la recepción del lunes pasado en la Casa Blanca a Zelensky y sus aliados europeos-, las posturas de Moscú y Kiev parecen irreconciliables.

Ambos se acusan mutuamente de bloquear la organización de una cumbre entre Putin y Zelensky.

