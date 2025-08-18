El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Julien DE ROSA / Sarah MEYSSONNIER / Vyacheslav PROKOFYEV / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Vladimir Putin le dijo a Trump que está listo para reunirse con Volodymy Zelensky
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, indicó una fuente al tanto de la llamada telefónica entre los dos líderes.

Putin y Trump se reunieron el viernes en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania.

El mandatario ruso le expresó este lunes a Trump que está listo para encontrarse con Zelensky, en una llamada realizada mientras Trump recibía en la Casa Blanca al dirigente ucraniano y a otros líderes europeos, señaló la fuente que pidió el anonimato.

