Vladimir Putin le dijo a Trump que está listo para reunirse con Volodymy Zelensky

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, indicó una fuente al tanto de la llamada telefónica entre los dos líderes.
Putin y Trump se reunieron el viernes en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania.
El mandatario ruso le expresó este lunes a Trump que está listo para encontrarse con Zelensky, en una llamada realizada mientras Trump recibía en la Casa Blanca al dirigente ucraniano y a otros líderes europeos, señaló la fuente que pidió el anonimato.
Información en desarrollo...
