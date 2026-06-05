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El presidente ruso Vladimir Putin en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Rusia, el 4 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN
El presidente ruso Vladimir Putin en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Rusia, el 4 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó el viernes la propuesta del líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que le planteó anoche en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la guerra.

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