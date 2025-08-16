El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Yoan VALAT / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia EFE
Zelensky y Trump hablan por teléfono sobre el encuentro con Putin
El presidente estadounidense ha informado al mandatario ucraniano del resultado de su reunión con el líder ruso Vladímir Putin en Alaska, según anunciaron este sábado fuentes de la oficina presidencial en Kiev, citadas por la agencia Ukrinform, y confirmó poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

La oficina presidencial confirmó a Ukrinform que la conversación telefónica entre Trump y Zelensky ya ha concluido, pero no revelaron ningún detalle sobre el contenido de la misma.

Leavitt dijo a la prensa que durante su vuelo de vuelta a Washinton, y ahora está informando a los líderes de la OTAN.

En las redes sociales del reina hasta el momento el silencio total sobre la cumbre celebrada el viernes en Alaska, mientras que los medios ucranianos no han dudado en condenarla como “vomitiva, vergonzosa, y, al final, inútil”, en palabras de un editorial del diario The Kyiv Independent.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). (EFE/ Octavio Guzmán)
Durante la rueda de prensa junto a Putin, Trump ya había avanzado que iba a informar a la OTAN y a Zelensky, entre otros, del resultado de la reunión, que se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego ni progresos significativos, puesto que en última instancia, .

Tanto Trump como Putin consideraron pese a todo que el encuentro, el primero de este tipo desde que empezó la guerra de Ucrania, sirvió para acercar posturas y la posibilidad de acuerdos en otras áreas de cooperación.

