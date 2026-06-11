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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (Angela WEISS / Timothy A. CLARY / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (Angela WEISS / Timothy A. CLARY / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció el jueves que Estados Unidos restringió su “libertad” al impedirle reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un reconocido opositor de Donald Trump.

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