Petro llevará a Trump una cesta con café y chocolates, símbolo de su política antidrogas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Martin BERNETTI / AFP)

/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevará este martes a su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, una ancheta (cesta típica) con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilicitos, una de las banderas de su Gobierno.

