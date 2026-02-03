Escuchar
(2 min)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. (Lenin Nolly / EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. (Lenin Nolly / EFE)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
/ LENIN NOLLY
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este martes haberle pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, la cual conlleva sanciones financieras para el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Gustavo Petro niega haberle pedido a Trump que le retire las sanciones financieras
EEUU

Gustavo Petro niega haberle pedido a Trump que le retire las sanciones financieras

Trump muestra por primera vez imagen del polémico futuro Salón de Baile de la Casa Blanca
EEUU

Trump muestra por primera vez imagen del polémico futuro Salón de Baile de la Casa Blanca

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”
Oriente Medio

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”

Trump dice que él y Petro se llevaron “muy bien” y que ambos hablaron sobre “sanciones”
EEUU

Trump dice que él y Petro se llevaron “muy bien” y que ambos hablaron sobre “sanciones”