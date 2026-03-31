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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. (RAUL ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. (RAUL ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times aseguraron este martes que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no enfrenta cargos penales en Estados Unidos relacionados con investigaciones sobre posibles vínculos con narcotraficantes.

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