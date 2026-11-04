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Resumen

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Donald Trump tuvo un rol activo en la campaña por las elecciones de medio término. En la imagen, el mandatario habla en un mitin en Iowa, el 1 de noviembre. (Foto AFP)
Donald Trump tuvo un rol activo en la campaña por las elecciones de medio término. En la imagen, el mandatario habla en un mitin en Iowa, el 1 de noviembre. (Foto AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Milagros Asto Sánchez

La aplastante victoria demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos no solo obligará al presidente Donald Trump a tener que negociar con un Congreso opositor durante los dos años que le quedan en el poder, sino que complica el futuro del Partido Republicano, que sufrió una derrota histórica, incluso en estados que no se pintaban de azul desde hace varias décadas.

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