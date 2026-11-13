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Resumen

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Una persona está sentada frente a la pantalla de una computadora Foto: EPA/SASCHA STEINBACH
Una persona está sentada frente a la pantalla de una computadora Foto: EPA/SASCHA STEINBACH
/ SASCHA STEINBACH
Por Agencia AFP

Piratas informáticos respaldados por Corea del Norte robaron más de 400 millones de dólares en el último tiempo a través de un esquema de “ingeniería social” que incluye el robo de identidad y videollamadas falsas manipuladas con IA, informó el FBI.

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