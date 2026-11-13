Piratas informáticos respaldados por Corea del Norte robaron más de 400 millones de dólares en el último tiempo a través de un esquema de “ingeniería social” que incluye el robo de identidad y videollamadas falsas manipuladas con IA, informó el FBI.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) acusó este mes a otro grupo de hackers vinculados a Corea del Norte de haber robado 6.000 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Binance, cargos que Pyongyang niega.

“El régimen norcoreano depende de los ingresos procedentes del robo a gran escala de criptomonedas para financiar su programa ilícito de armas, y ha robado miles de millones de dólares en los últimos años”, dijo el jueves Brett Leatherman, director de la División Cibernética del FBI.

La agencia estadounidense señaló que, además del ataque a Binance, hackers norcoreanos han “apuntado de manera agresiva a individuos en los sectores de criptomonedas y Web3 a través de tácticas engañosas de ingeniería social”.

El esquema, apodado por el FBI como “FaceStealer” (ladrón de rostros, en traducción libre), permitió el robo de más de 400 millones de dólares en los últimos 18 meses.

Los cibercriminales se hacen pasar por alguien conocido de la víctima para atraerla a una videollamada, usando videos falsos manipulados con IA, conocidos como ‘deepfakes’.

Durante la llamada generan “un falso error técnico”, con el que hacen que la víctima haga click en un enlace o en un mensaje que les permite instalar un ‘malware’ para infiltrarse en su dispositivo.

Fotografía de archivo de la sede del FBI. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo

Luego los hackers usan las listas de contactos, las redes sociales y las aplicaciones de mensajes de las personas para captar nuevas víctimas.

“FaceStealer es un esquema de ingeniería social altamente eficaz capaz de engañar incluso al usuario de computadoras con más experiencia en cuestiones técnicas y de seguridad”, afirmó Patrick Grandy, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles.

“Explota nuestra confianza en las plataformas de videollamadas, presentes en todos lados, y en nuestras valiosas relaciones personales. Si no eres capaz de imaginar un escenario en el que podrías caer en esta trampa, no estás pensando con suficiente creatividad”, advirtió Grandy.

El FBI dice haber hallado más de 900 videos de cámaras web de víctimas de FaceStealer.

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