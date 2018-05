Angela Ricketts, esposa de un miembro del ejército de Estados Unidos, estaba dándose un baño de burbujas en su casa de Colorado, hojeando un libro, cuando en la pantalla de su iPhone apareció un mensaje de hackers que amenazaban con asesinar a su familia.

"¡Querida Ángela!", decía el mensaje en Facebook. "¡Sangriento Día de San Valentín!".

"Lo sabemos todo sobre ti, tu esposo y tus hijos”, añadió el mensaje, que aseguraba que hackers que operaban bajo la bandera del grupo extremista Estado Islámico habían penetrado en su computadora y en su celular. "Estamos mucho más cerca de lo que te imaginas”.

Ricketts fue una de las cinco esposas de personal militar estadounidense que recibió amenazas de muerte del llamado CyberCaliphate (“Cibercalifato”) en la mañana del 10 de febrero de 2015. Los mensajes provocaron días de angustiosa cobertura mediática sobre el alcance que tenían los insurgentes de la milicia radical en internet.

Salvo porque no eran de Estado Islámico.

The Associated Press halló pruebas de que las mujeres no fueron atacadas por yihadistas sino por el mismo grupo de hackers rusos que intervino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y expuso los correos electrónicos de John Podesta, el director de la campaña de la aspirante demócrata en esos comicios, Hillary Clinton.

La falsa bandera pone de relieve las dificultades para asignar la culpa en un mundo donde los piratas informáticos suelen tomar prestada la identidad de otros para despistar a los investigadores. El intento de la operación de exagerar la amenaza del islamismo radical también presagió los mensajes incendiarios publicados por troles de internet durante la carrera a la Casa Blanca.

Los vínculos entre CyberCaliphate y los hackers rusos _ que suelen identificarse como Fancy Bear o APT28 _ ya se habían documentado antes. A ambos lados del Atlántico, el consenso es que los dos grupos tienen una estrecha relación.

Pero ese consenso no llegó nunca a las mujeres afectadas, muchas de las cuales estaban convencidas de que habían sido el objetivo de simpatizantes de EI hasta que la AP contactó con ellas.

"Nunca en un millón de años pensé que eran los rusos”, dijo Ricketts, una escritora y defensora de los asuntos de los veteranos y las familias militares. Dijo que la revelación fue “increíble”.

“Parece hilarante e insidioso al mismo tiempo”, agregó.

Fuente: AP