icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en la sede del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC), en el Capitolio, en Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL)
El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en la sede del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC), en el Capitolio, en Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL)
/ EMILY CURIEL
Por Agencia EFE

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció este miércoles, en una carta enviada a sus colegas, su candidatura a presidente de la Cámara Baja tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?