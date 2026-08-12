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Resumen

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Una parte de la cerca fronteriza en Nogales, Arizona, el 17 de febrero de 2017. Foto: AFP / Jim Watson
Una parte de la cerca fronteriza en Nogales, Arizona, el 17 de febrero de 2017. Foto: AFP / Jim Watson
Por Agencia EFE

Las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) en la frontera de Arizona con México hallaron en los primeros siete meses del año 73 cuerpos de inmigrantes muertos en el desierto, un 24 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, en medio de las extremas temperaturas del verano.

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