Hallan muertos a ocho esquiadores y uno más está desaparecido tras avalancha en California

Fotografía muestra a integrantes del equipo de rescate de esquí este martes, en California (EE.UU.). Foto: EFE/ Departamento del Alguacil del Condado de Nevada
/ Departamento del Alguacil del condado de Nevada
Por Agencia EFE

Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido tras ser arrastrados ayer martes por una avalancha en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, informaron este miércoles las autoridades, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.

EEUU

