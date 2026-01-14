La SIP considera “extremo” el allanamiento a la casa de una periodista del Washington Post en EE.UU.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró este miércoles una “acción extrema” el allanamiento que hizo el FBI a la casa de una reportera de The Washington Post al considerar que “envía un mensaje preocupante” a los periodistas y sus fuentes.

La organización, con sede en Miami, manifestó en un pronunciamiento su “profunda preocupación” tras el registro que hicieron los agentes federales a la casa de la periodista como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.

El FBI incautó dispositivos personales y del diario, por lo que el presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que estas medidas, “ cuando involucran directamente a periodistas en el ejercicio de su labor informativa, constituyen una acción extrema que puede vulnerar principios fundamentales de la libertad de prensa ”.

“El allanamiento de la vivienda de una periodista y la incautación de materiales de trabajo envían un mensaje preocupante que puede generar un efecto disuasorio tanto en los periodistas como en sus fuentes”, manifestó Manigault, quien es presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur.

La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración de Donald Trump para el Post y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.

Natanson estaba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.

Aunque el FBI no indaga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, administrador de sistemas de Maryland, acusado de sustraer información de inteligencia de forma ilegal, el Post tachó la medida de “inusual y agresiva” porque no es usual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en pesquisas sobre filtraciones.

El presidente de la SIP coincidió en que “la investigación de eventuales filtraciones de información no puede derivar en acciones que intimiden, criminalicen o inhiban el trabajo periodístico”.

La asociación recordó que documentó, en su último informe semestral sobre la libertad de prensa en EE.UU., que “en su segundo mandato como presidente, Donald Trump ha emprendido ataques directos contra los medios nacionales, impulsando una avalancha de demandas y ataques retóricos, y envalentonando a agencias federales”.

La fiscal general estadounidese, Pam Bondi, anuló el pasado abril una política de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) que impedía a autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios que proporcionasen información confidencial a medios de comunicación.

