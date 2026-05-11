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El desembarco en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) de los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, que sufrió un brote de hantavirus a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur. (EFE/Alberto Valdés).
El desembarco en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) de los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, que sufrió un brote de hantavirus a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur. (EFE/Alberto Valdés).
Por Agencia AFP

Dieciocho pasajeros del crucero MV Hondius, incluido uno que dio positivo al hantavirus, están bajo vigilancia en centros médicos de Estados Unidos tras su repatriación, anunciaron este lunes autoridades de salud.

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