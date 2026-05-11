Dieciocho pasajeros del crucero MV Hondius, incluido uno que dio positivo al hantavirus, están bajo vigilancia en centros médicos de Estados Unidos tras su repatriación, anunciaron este lunes autoridades de salud.

Dieciséis de ellos, uno con doble nacionalidad estadounidense y británica, fueron trasladados a un centro especializado en Omaha, en Nebraska.

En este grupo se encuentra el paciente positivo, que fue ingresado en una unidad de contención biológica y que actualmente no presenta ningún síntoma, según las autoridades.

Los otros dos pasajeros —una pareja— se encuentran en un hospital de Atlanta bajo observación después de que uno de ellos presentó síntomas.

“El riesgo de hantavirus para el público en general sigue siendo muy, muy bajo”, declaró Brian Christine, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

“Aun así, nos hemos tomado esta situación muy en serio”, agregó.

Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus a raíz del brote en el MV Hondius.

Tres personas que viajaron a bordo han muerto desde el inicio del crucero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pasajeros estadounidenses fueron evacuados desde las islas Canarias españolas, donde el buque hizo escala.

“Ninguna persona que suponga un riesgo para la salud pública se encontrará en las calles de Omaha o en otro lugar”, afirmó durante una rueda de prensa el gobernador de Nebraska, Jim Pillen.

“Espero que todo vaya bien”, declaró de su lado Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Parece que no es fácil de transmitir (...) Hemos convivido con esto durante muchos años y creemos que estamos en una situación muy buena”, añadió el presidente estadounidense, que dijo no arrepentirse de su decisión de retirar a Estados Unidos de la OMS.