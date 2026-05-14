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Resumen

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Fotografía de archivo de una enfermera que realiza un chequeo a una paciente. Foto: EFE/Etienne Laurent
Fotografía de archivo de una enfermera que realiza un chequeo a una paciente. Foto: EFE/Etienne Laurent
Por Agencia EFE

Las autoridades sanitarias de EE.UU. están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con infectados por la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius.

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