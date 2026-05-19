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Personal del Erasmus MC, vestido con trajes blancos, sube a bordo del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Rotterdam, Países Bajos, el 18 de mayo de 2026. (EFE/EPA/LINA SELG)
Personal del Erasmus MC, vestido con trajes blancos, sube a bordo del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Rotterdam, Países Bajos, el 18 de mayo de 2026. (EFE/EPA/LINA SELG)
/ LINA SELG
Por Agencia EFE

Las 18 personas que fueron evacuadas a Estados Unidos, desde las islas Canarias, tras haber viajado en un crucero donde se reportó un brote de hantavirus permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, señalaron este martes las autoridades sanitarias del país.

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