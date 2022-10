Quienes pertenecen a las tropas estadounidenses desplegadas en Irak están dispuestos a dar la vida por su patria, pero también son conscientes de que se pierden importantes momentos con su familia o quizás no los vuelvan a ver. Uno de ellos es Harold Rahming, capitán del Ejército de Estados Unidos, quien logró regresar a su país para sorprender a su esposa Cara Rahming horas antes de dar a luz a su primer hijo. Su historia ha dado la vuelta al mundo por lo emocionante de su reencuentro.

Cuando supo que el parto se adelantaría, la mujer se llenó de tristeza por tener que darle la bienvenida a su bebé sin su marido, quien también cumple el papel de médico en el país asiático de Oriente desde junio. Según narró, una visita de rutina a principios de setiembre significó la inducción del parto en el Centro Médico Advocate Christ, en las afueras de Chicago, cuatro días antes de la fecha planeada porque el ritmo cardíaco del bebé comenzó a disminuir.

“Hay mucha emoción porque es un momento que esperaba poder compartir juntos, y cada vez era más real que iba a pasar por esto sola (...) Estábamos juntos por primera vez en tres meses”, dijo Cara.

Cara Rahming y Harold Rahming le dieron juntos la bienvenida al pequeño Harold Leroy Rahming II. (Foto: Advocate Health Care / Facebook)

La sorpresiva llegada de Harold

Harold Leroy Rahming, quien estaba en despliegue en Irak con la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos, planeó durante semanas el poder regresar a casa antes de lo previsto para sorprenderla y sí que lo logró, sin imaginar que sería justo un día antes del gran momento.

Ella sabía que su pareja estaría de nuevo en EE.UU. a mediados de octubre, pero “con la ayuda de la familia, los amigos y el equipo de atención de Cara en [Advocate Christ Medical Center], Harold llegó justo a tiempo para sorprender a su esposa en la habitación del hospital”, escribió el Advocate Health Care en una publicación en Facebook que incluía fotos de la feliz reunión, de sus primeros años como pareja y de su pequeño recién nacido Harold Leroy Rahming II.

Un video mostró cómo la mujer estaba saliendo del baño en el hospital el 17 de septiembre cuando se sorprendió al ver que estaban grabándola con un smartphone. “Vi a varias enfermeras con sus teléfonos y yo estaba como, ‘Espera, ¿por qué me están grabando saliendo del baño?’”, contó a Good Morning America.

“Luego lo veo a la izquierda con su uniforme militar completo. Y no hay palabras para expresar eso (...) Porque no sabía que él regresaría a casa. Solo sabía que estaba en el hospital, me estaban induciendo y que pronto iba a nacer un bebé. Y hubo muchas emociones que procesar, pero sé cuál es la emoción definitiva. Lo que sentí una vez que lo vi fue alegría”, expresó la mujer según detallan desde People.

Las imágenes se difundieron a finales de septiembre y desde ahí el emotivo abrazo de Cara Rahming a Harold Rahming no ha dejado de ser compartido en redes sociales, pues se logró solo un día antes de que su bebé naciera.