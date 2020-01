Nueva York [AFP / Reuters]. El exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein llegó el lunes a un tribunal de Nueva York para asistir a la apertura de su juicio por delitos sexuales, un proceso muy esperado y simbólico del movimiento #MeToo.

El sexagenario llegó caminando con la ayuda de un andador a la sala de audiencias del tribunal de Manhattan donde se espera se desarrolle su juicio durante unas seis semanas.

Weinstein, quien alguna vez fue uno de los productores más poderosos de Hollywood, se ha declarado no culpable de los cargos de atacar a dos mujeres en Nueva York. Él enfrenta una posible condena a cadena perpetua si es hallado culpable del cargo más grave, agresión sexual depredadora.

Una de las mujeres, la exasistente de producción Mimi Haleyi, ha declarado que Weinstein la atacó sexualmente en 2006. Los fiscales dicen que Weinstein violó a la segunda mujer, quien no ha sido identificada en público, en 2013.

En total, más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de conductas sexuales indebidas que se remontan varias décadas.

Esas acusaciones ayudaron a impulsar al movimiento #MeToo, en el que cientos de mujeres han acusado públicamente a hombres poderosos de los negocios, la política, los medios y el entretenimiento de acoso o ataques sexuales.

Weinstein ha negado las acusaciones, afirmando que todos los encuentros sexuales fueron consensuados.

La selección del jurado del caso, que se realizará en una corte estatal en Manhattan, comenzará el martes luego de una conferencia previa al juicio el lunes, según Danny Frost, portavoz del Fiscal de Distrito de Manhattan Cyrus Vance, cuyo despacho presentó los cargos.

“En primer lugar, este juicio es importante para las decenas de mujeres que han sufrido asalto o acoso sexual a manos de Harvey Weinstein”, dijo Tina Tchen, presidenta de Time’s Up Foundation, fundada a raíz de las acusaciones contra Weinstein.

Juda Engelmayer, portavoz de Weinstein, dijo el jueves que las dos mujeres en el caso penal tuvieron relaciones largas con Weinstein. Dijo que era perjudicial combinar el asunto penal con acusaciones en casos civiles o con quejas públicas que, según dijo, fueron presentadas por mujeres que no formaban parte de ninguna demanda.

Las denuncias contra Weinstein las reportaron por primera vez el diario New York Times y la revista The New Yorker en octubre de 2017.

En cuestión de días, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que selecciona a los ganadores del Óscar, había expulsado a Weinstein. El 15 de octubre, Alyssa Milano tuiteó: “Si alguna vez has sido acosada o agredida sexualmente, escribe ‘me too’ (yo también) como respuesta a este tuit”.

#MeToo se convirtió en una de las etiquetas más utilizadas. En 2019 fue vista 42.000 millones de veces, según datos de Brandwatch, una firma de investigación.