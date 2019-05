Weinstein alcanzó un acuerdo por US$ 44 millones con sus presuntas víctimas Este arreglo no exonera al ex productor de Hollywood de los procesos penales en su contra por asalto sexual, por los que irá a juicio en septiembre

Harvey Weinstein Las primeras acusaciones contra Harvey Weinstein se desvelaron a finales de 2017 y provocaron todo un terremoto feminista en Hollywood. (Foto: EFE)