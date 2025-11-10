El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto en la Casa Blanca, este 15 de octubre de 2025, en Washington. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo/Poo
Hay “indicios” de que ataques de EE.UU. contra supuestas naves de narcos son “ejecuciones extrajudiciales”, dice Alto Comisionado de la ONU
El instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus y advirtió que hay “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

Estados Unidos lanzó en las últimas semanas una ofensiva militar contra naves que afirma que transportaban droga, que ha dejado al menos 76 muertos.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reportó este lunes un nuevo ataque en aguas internacionales del Pacífico contra dos embarcaciones “que transportaban narcóticos” que dejó seis muertos.

El afirmó en una entrevista con AFP que, por lo que se sabe, “estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos”.

Para Turk, Estados Unidos presenta los ataques como parte de “operaciones contra la droga”, pero en este tipo de dispositivos no se deberían “plantear cuestiones de guerra o conflicto o derecho internacional humanitario”.

El alto comisionado considera que estas acciones deberían considerarse como “operaciones para la aplicación de la ley”, que entran en el ámbito del derecho internacional y que en estos casos “el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado”.

“Tiene que ser el último recurso ante un ataque inmediato”, afirmó subrayando que “eso no es lo que estamos viendo”.

Fotografía de archivo de un buque en la Base Naval de Norfolk (Estados Unidos). Foto: EFE/ Esteban Capdepon Sendra
“Pido al gobierno estadounidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?”, declaró Turk.

“Hay fuertes indicios de que lo son, pero deben investigarlo”, afirmó Turk.

El presidente estadounidense, , declaró a principios de octubre en una carta al Congreso que el país está en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos para justificar los ataques.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes 31 de octubre que no planea ataques contra Venezuela, mientras Caracas teme que el importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. (AFP)

