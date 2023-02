Una joven de Alabama, Estados Unidos, descubrió que tenía cáncer en etapa 4 gracias a un truco de belleza que vio en TikTok.

Helen Bender, de 26 años, había estado siguiendo la tendencia ‘Gua Sha’, una técnica china que consiste en “raspar” la piel para favorecer el drenaje linfático y estimular la circulación sanguínea del rostro.

Mientras la agente de bienes raíces llevaba a cabo la rutina en abril de 2022, se dio cuenta de que tenía un gran bulto en el lado izquierdo de la mandíbula, señaló el diario británico Daily Mail. Rápidamente, acudió a su médico de cabecera y recibió una inesperada noticia.

Un análisis reveló que la joven tenía un agresivo tipo de cáncer que le había provocado 20 tumores en todo el cuerpo. Por aquel entonces, le dieron seis semanas de vida.

Pese a lo anterior, inició un tratamiento de inmunoterapia y los tumores redujeron su tamaño. El tratamiento lleva ocho meses y ya está dando resultados positivos.

“Cuando noté este bulto, no estaba segura de qué era. Me enfermo mucho con resfriados y esas cosas, así que al principio pensé que era solo un ganglio linfático inflamado”, recordó Helen. “Si no hubiera usado Gua Sha, probablemente no habría logrado que lo revisaran. Pude haber muerto”.

La joven contó que los especialistas la llamaron para decirle que tenía cáncer en etapa cuatro. “Recuerdo que todo era borroso. Tenía 20 bultos en todo mi cuerpo. Le pregunté al médico cuánto tiempo pensaba que tenía de vida y me dijo que alguien con un padecimiento similar murió en seis semanas”, indicó.

Ya había tenido cáncer años atrás

Por otra parte, reveló que hace cinco años ya le habían diagnosticado melanoma, pero el lunar canceroso fue retirado de su espalda y desde entonces había estado en remisión.

Los médicos le habían dicho que se hiciera un chequeo todos los años en caso de que el cáncer regresara, pero Bender dijo que había faltado a su última cita por algunas semanas.

Los escáneres indicaron que, además del bulto en el cuello, Helen también tenía tumores en los pulmones, los intestinos y el muslo izquierdo, entre otras áreas.

“No podía decirle a mi papá, es muy difícil contarle este tipo de noticias a los miembros de la familia. Simplemente me abrazaron y dijeron que íbamos a superar esto. Fue duro verlos así”, explicó.

A pesar de su complicada situación, Helen respondió bien al tratamiento y el bulto en su mandíbula ya no es tan notorio.

“Todavía tengo muchos tumores, pero probablemente no tengas idea al verme. He estado recibiendo el tratamiento durante unos siete meses y hasta ahora está funcionando”, agregó.

En la actualidad, se dedica a compartir detalles de su caso en TikTok. Asimismo, le recomienda a sus seguidores que vayan a sus citas médicas y que no las posterguen.

¿Qué es un melanoma?

El melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel, señala Mayo Clinic en su web.

La causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar o de las lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de tener melanoma.

El riesgo de manifestar un melanoma parece aumentar en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres. Pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Con mayor frecuencia, aparecen en partes que estuvieron expuestas al sol, como la espalda, las piernas, los brazos y el rostro.

Los primeros signos y síntomas del melanoma suelen ser:

Un cambio en un lunar existente

La formación de un nuevo bulto pigmentado o de aspecto inusual en la piel

El melanoma no siempre comienza como un lunar. También puede aparecer en la piel de aspecto normal.