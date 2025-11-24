Donald Trump declara a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes a la organización islamista Hermanos Musulmanes, ilegalizada en Egipto, como una grupo terrorista extranjero

El mandatario firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que formalicen la designación.

Información en desarrollo...