El hijo de Lorenzo Salgado Araújo, un migrante mexicano que falleció el martes a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Texas, exigió este miércoles una investigación del hecho y contó que su padre estaba camino al trabajo cuando fue rodeado por agentes federales.

“No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador”, dijo Roberto Salgado, uno de los tres hijos de Lorenzo, durante una rueda de prensa en Houston, junto a activistas y legisladores locales.

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Según relató el joven, su padre, quien trabajaba en el sector de la construcción, iba camino al trabajo junto con otros tres compañeros cuando su vehículo fue “rodeado” por tres patrullas no identificadas.

“Tenía temor por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo”, señaló el joven, y añadió que los compañeros que iban con su padre fueron detenidos por los agentes de inmigración.

De acuerdo con el joven, hacia las 8 de la mañana del martes vio un video en Facebook que denunciaba actividad de ICE en el este de Houston, en el que “reconoció la voz” y la camioneta de su padre. Se desplazó hasta esa zona, que estaba acordonada por las autoridades, quienes no le dieron información de lo sucedido.

No fue sino a través de organizaciones y políticos locales, que se pusieron en contacto con la familia, que Salgado supo que su padre estaba en un hospital local, y posteriormente, a través de información publicada en medios de comunicación, se enteró de que había fallecido.

“Estoy devastado”, dijo el joven. “Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue abaleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares”.

Agentes del ICE rodean el cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026. (Captura de X @MarioNawfal)

Durante la rueda de prensa, el director nacional de la organización LULAC, Román Palomares, acusó a ICE de actuar con opacidad y de ocultar los videos sobre el incidente.

“En ausencia de más evidencia, no tenemos otra opción que concluir que un hombre fue asesinado ilegalmente en las calles de Houston”, dijo el activista.

“El uso de la fuerza letal contra un ser humano es inaceptable”, aseguró.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, indicó ayer que la agencia está investigando el tiroteo protagonizado por sus agentes.

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De acuerdo con la versión oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, hora local (12:50 GMT), cuando agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido a arrestar a Salgado.

El hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su automóvil y desobedeció varias “órdenes verbales”, según indicó un portavoz de DHS a EFE.

El Gobierno aseguró además que Salgado utilizó su vehículo “como un arma” e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en “defensa propia”.

Al menos seis personas han muerto a manos de agentes de inmigración en EE.UU., entre ellas dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Goodman, durante un megaoperativo en Minnesota en el mes de enero.