Hillary Clinton ve un "peligro diplomático" en negociaciones con Pyongyang La ex jefa de la diplomacia y ex candidata presidencial asegura que Estados Unidos no tiene diplomáticos con experiencia que asesoren las conversaciones entre Donald Trump y Kim Jong-un

Hillary Clinton señaló la importancia de la participación de "diplomáticos con experiencia" en el próximo encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. (Foto: EFE)