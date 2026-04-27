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Según la justicia de Florida, Hisham Abugharbieh pidió a ChatGPT consejos para desechar los cadáveres de Zamil Limon y Nahida Bristy, dos alumnos de doctorado de 27 años originarios de Bangladesh que desaparecieron el pasado 16 de abril en Tampa.
Según la justicia de Florida, Hisham Abugharbieh pidió a ChatGPT consejos para desechar los cadáveres de Zamil Limon y Nahida Bristy, dos alumnos de doctorado de 27 años originarios de Bangladesh que desaparecieron el pasado 16 de abril en Tampa.
Por Agencia EFE

Las autoridades de Florida acusaron este lunes al presunto asesino de dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) de usar ChatGPT para obtener ayuda sobre cómo deshacerse de los cuerpos, por lo que indagará también a la empresa tecnológica OpenAI.

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