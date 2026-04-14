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El hombre que presuntamente lanzó un cóctel Molotov contra la lujosa casa de Sam Altman en California buscaba asesinar al jefe del gigante de la inteligencia artificial OpenAI, dijeron las autoridades de Estados Unidos el lunes.
El hombre que presuntamente lanzó un cóctel Molotov contra la lujosa casa de Sam Altman en California buscaba asesinar al jefe del gigante de la inteligencia artificial OpenAI, dijeron las autoridades de Estados Unidos el lunes.
Las acusaciones se produjeron cuando los fiscales presentaron cargos federales contra Daniel Moreno-Gama, de 20 años, por el ataque del viernes en San Francisco.
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El Departamento de Justicia dijo que Moreno-Gama viajó desde su casa en Texas para atacar a Altman, cuya empresa está detrás del chatbot ChatGPT.
“La violencia no puede ser la norma para expresar el desacuerdo, sea con política, tecnología o cualquier otro tema”, dijo el secretario de Justicia interino, Todd Blanche.
“Estos presuntos actos, que dañaron bienes y bien podrían haber costado vidas, serán perseguidos con todo el rigor de la ley”, agregó.
Los fiscales aseguraron que después de lanzar el cóctel en la entrada de la casa de Altman, Moreno-Gama huyó a pie hasta la sede de OpenAI en San Francisco, donde intentó romper las puertas de vidrio del edificio con una silla.
Cuando la policía llegó al lugar, encontró a Moreno-Gama con un bidón de keroseno, un encendedor y un documento titulado “Tu última advertencia”, en ek que “se instaba a actuar contra AI y a asesinar y cometer otros delitos contra los directores ejecutivos de las empresas de AI y sus inversionistas”.
Según los fiscales, terminó el documento con la frase: “Si por algún milagro sobrevives, lo tomaré como una señal divina para redimirte”. También incluyó su intención de matar a Altman.
Moreno-Gama enfrenta un cargo por daños y destrucción de propiedad con explosivos, y uno por posesión de un arma de fuego sin registrar.
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