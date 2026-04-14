Resumen

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Imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra supuestamente a Moreno-Gama golpeando las puertas de cristal con una silla en la sede de la empresa de Altman. Foto: Departamento de Justicia de EE.UU.
Imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra supuestamente a Moreno-Gama golpeando las puertas de cristal con una silla en la sede de la empresa de Altman. Foto: Departamento de Justicia de EE.UU.
Por Agencia AFP

El hombre que presuntamente lanzó un cóctel Molotov contra la lujosa casa de Sam Altman en California buscaba asesinar al jefe del gigante de la inteligencia artificial OpenAI, dijeron las autoridades de Estados Unidos el lunes.

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