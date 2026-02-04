Escuchar
(2 min)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa tras firmar la "Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense", el 29 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa tras firmar la "Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense", el 29 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa tras firmar la "Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense", el 29 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa tras firmar la "Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense", el 29 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El informe anual de la ONG Human Rights Watch (HRW) subraya que el año transcurrido desde que Donald Trump retornó al poder en Estados Unidos ha estado marcado por “un flagrante desprecio por los derechos humanos” y “violaciones atroces” de los mismos en ámbitos que van desde el trato a inmigrantes y otras minorías a los retrocesos en política medioambiental.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
HRW subraya que Trump ha mostrado en Estados Unidos un “flagrante desprecio por los derechos humanos”
EEUU

HRW subraya que Trump ha mostrado en Estados Unidos un “flagrante desprecio por los derechos humanos”

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”
Oriente Medio

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”

Estados Unidos retira miles de documentos de Epstein tras divulgar información de víctimas
EEUU

Estados Unidos retira miles de documentos de Epstein tras divulgar información de víctimas