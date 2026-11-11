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Resumen

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Fotografía del 27 de febrero de 2025 del retirado buque SS United States, que según las autoridades de Florida lo hundirán en el golfo de México para crear el arrecife artificial "más grande del mundo", frente a Cayo Hueso, Florida (EE.UU.). EFE/Rylee Burton/Guardia Costera EEUU
Fotografía del 27 de febrero de 2025 del retirado buque SS United States, que según las autoridades de Florida lo hundirán en el golfo de México para crear el arrecife artificial "más grande del mundo", frente a Cayo Hueso, Florida (EE.UU.). EFE/Rylee Burton/Guardia Costera EEUU
/ Rylee Burton
Por Agencia AFP

Un trasatlántico estadounidense más largo que el Titanic y que hizo más de 800 viajes en las décadas de 1950 y 1960 fue hundido el miércoles frente a las costas de Florida para convertirlo en el “mayor arrecife artificial del mundo” y un destino turístico.

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