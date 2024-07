Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comenzado a participar en reuniones de la Casa Blanca, informó este martes la cadena NBC citando a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Según la cadena, Hunter se ha mantenido especialmente cerca de su padre tras el debate del 27 de junio contra el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) y ha asistido a encuentros con el presidente y sus principales asesores.

Aunque es habitual que Hunter esté en la residencia presidencial y participe en algunos eventos, no es común que asista a reuniones de su padre con su equipo, según las fuentes consultadas por NBC.

Una de las fuentes afirmó que Hunter Biden “se ha asomado” a un par de reuniones y llamadas telefónicas del presidente con algunos de sus asesores. Otra persona familiarizada con el asunto indicó que la reacción de algunos altos funcionarios de la Casa Blanca ha sido: “¿Qué demonios está pasando?”.

Preguntada al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que Hunter Biden se ha mantenido cerca de su padre desde que este regresó a la Casa Blanca el lunes por la tarde desde Camp David, donde estuvo el domingo junto a sus hijos y otros miembros de su familia.

Según la portavoz, Hunter participó ese mismo lunes en una reunión que tuvo su padre con sus asesores para decidir cómo sería el discurso que pronunció esa misma noche sobre la decisión del Tribunal Supremo de conceder una inmunidad parcial a Trump por sus esfuerzos como presidente para revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Según NBC y The New York Times, Hunter Biden es una de las voces que más ha pedido al presidente que continúe en la carrera por la Casa Blanca para mostrar a los votantes su naturaleza luchadora, en lugar de la imagen proyectada la noche del debate de un mandatario envejecido con la voz ronca y que no concluía algunas de sus frases.

Hunter Biden fue declarado culpable en junio por un jurado federal en Delaware por haber mentido al comprar un arma en 2018, asegurando que no estaba consumiendo drogas en ese momento. El juez del caso aún no ha dictado sentencia.