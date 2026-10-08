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Resumen

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La proyección del huracán Isaías, que se prevé tocará tierra durante la noche del viernes o la madrugada del sábado en Estados Unidos, captada el 8 de octubre de 2026. (Imagen del NOAA)
La proyección del huracán Isaías, que se prevé tocará tierra durante la noche del viernes o la madrugada del sábado en Estados Unidos, captada el 8 de octubre de 2026. (Imagen del NOAA)
Por Agencia EFE

El huracán Isaías se intensificó este jueves a categoría 2, con vientos máximos de 100 millas por hora (155 kilómetros por hora), mientras se dirige al sur de Estados Unidos, donde podría tocar tierra entre el viernes y el sábado, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

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