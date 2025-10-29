Vecinos inspeccionan una casa destruida por el huracán Melissa en un barrio de Santiago de Cuba, el 29 de octubre de 2025. (YAMIL LAGE / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Marco Rubio excluye a Cuba de la ayuda que brindará Estados Unidos por el huracán Melissa
El secretario de Estado de , , excluyó este miércoles a de la lista de países a los que Washington enviará ayuda para suavizar el impacto del .

Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa”, escribió en un mensaje en X.

Francisco Sanz
Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe”, añadió.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, no incluyó a Cuba dentro del grupo de países, aunque la isla también ha resultado impactada por el ciclón.

Melissa es el huracán más devastador de la temporada en el Atlántico: Haití ha reportado al menos veinte muertos, la mitad de ellos niños, y diez desaparecidas y en Jamaica 500.000 personas se han quedado sin luz.

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó este miércoles 29 de octubre que el huracán Melissa se degradó a categoría 2 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, aunque advirtió que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el este del país. (EFE)

Cuba amaneció este miércoles con cerca de 3,5 millones de personas sin corriente, y cuantiosos daños por inundaciones y deslaves mientras el huracán Melissa, que actualmente se ha debilitado a la categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, se dirige por el este de la isla hacia Bahamas.

El huracán tocó tierra en el extremo oriental de Cuba y provocó vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora que han ido debilitándose con las horas.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una fuerte postura antagonista contra el Gobierno de Cuba, y defiende sanciones, presiones y embargos en su contra.

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles 29 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales Jamaica. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

