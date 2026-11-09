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Resumen

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026. (Blake Fagan / AFP)
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026. (Blake Fagan / AFP)
/ BLAKE FAGAN
Por Agencia EFE

Una investigación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concluyó que las deficiencias en la atención médica fueron un factor previo a la muerte de veintitrés inmigrantes que permanecían bajo custodia de la agencia, según informes obtenidos por el diario San Francisco Chronicle.

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