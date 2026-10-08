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Resumen

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Un automóvil que presuntamente pertenece a un hombre que recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el distrito del Bronx, en Nueva York, el 8 de octubre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Un automóvil que presuntamente pertenece a un hombre que recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el distrito del Bronx, en Nueva York, el 8 de octubre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

Un hombre resultó herido de bala el jueves por un agente de la policía federal de inmigración (ICE) durante una operación en el distrito del Bronx, en Nueva York, según informaron autoridades y varios medios locales.

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