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Los aledaños del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, vivieron una tensa jornada en la que se encararon manifestantes a favor y en contra de las políticas migrantorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/ Olga Fedorova
Los aledaños del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, vivieron una tensa jornada en la que se encararon manifestantes a favor y en contra de las políticas migrantorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/ Olga Fedorova
/ OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

El alcalde de Newark (New Jersey), Ras Baraka, decretó este domingo el toque de queda en la localidad tras otra noche de disturbios frente al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración (ICE).

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