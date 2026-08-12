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Resumen

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Agentes federales de inmigración se enfrentan a manifestantes frente al Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Foto de Mostafa Bassim / Anadolu vía AFP).
Agentes federales de inmigración se enfrentan a manifestantes frente al Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Foto de Mostafa Bassim / Anadolu vía AFP).
/ MOSTAFA BASSIM
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos prepara una partida presupuestaria de millones de dólares para equipar a los agentes de inmigración con unos guantes capaces de dar descargas eléctricas, en medio del rechazo de organizaciones civiles que alertan sobre recrudecimiento de los métodos en las operaciones migratorias.

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