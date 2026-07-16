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David Michael Brouillette, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), que disparó contra el migrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine. (Captura de X @gremloe)
David Michael Brouillette, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), que disparó contra el migrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine. (Captura de X @gremloe)
Por Agencia EFE

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que mató al inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine fue identificado este jueves por su exesposa como David Michael Brouillette en el medio Portland Press Herald.

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