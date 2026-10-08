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Resumen

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Un automóvil que presuntamente pertenece a un hombre que recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el distrito del Bronx, en Nueva York, el 8 de octubre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Un automóvil que presuntamente pertenece a un hombre que recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el distrito del Bronx, en Nueva York, el 8 de octubre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificó como dominicano al hombre herido de bala por uno de sus agentes durante una operación migratoria en un barrio ubicado entre el Bronx y Manhattan, en Nueva York, y justificó la actuación al asegurar que el individuo tiene antecedentes penales y vínculos con la banda Trinitarios.

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