Las tensiones en Mineápolis por la actuación del ICE se disparan tras la amenaza de Trump

Las tensiones en Mineápolis, en el estado de Minnesota, se dispararon este jueves aún más después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con invocar la Ley de Insurrección si las autoridades demócratas no ponen fin a “los agitadores que están atacando” a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde que la Administración de Donald Trump desplegó a los agentes federales en la zona -pese al rechazo del alcalde de la ciudad, Jacob Frey, y el gobernador del estado, Tim Walz- una mujer de 37 años falleció tras recibir varios disparos por parte de uno de los efectivos, y un hombre recibió un tiro en la pierna por parte de otro agente.

Además, los agentes intensificaron los registros y los arrestos en los domicilios donde, supuestamente, residen familias de inmigrantes indocumentados y el Departamento de Seguridad Nacional ordenó una operación para reexaminar los casos de los refugiados aprobados en los últimos años.

Los vecinos de la ciudad han salido a las calles a protestar contra la campaña de los agentes migratorios contra sus comunidades y se han vivido enfrentamientos de alta tensión entre ellos, muchos de los que han terminando en detenciones de estadounidenses.

Desde la muerte de la mujer, Renee Good, Frey y Walz pidieron que cesaran las actividades de los agentes federales en la ciudad, pero, tras ver que las movilizaciones recuperaron esta exigencia, el Gobierno de EE.UU. decidió enviar más agentes.

Las imágenes de las protestas muestran a los agentes federales utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadir a los manifestantes y a estos lanzando fuegos artificiales contra los efectivos.

Un niño de seis meses acabó hospitalizado después de que agentes del ICE lanzaran estos químicos contra la furgoneta en la que se encontraba junto a su familia en Mineápolis, según la cadena local de Fox.

Bajo el pretexto de estos “ataques”, Trump amenazó con activar la Ley de Insurrección de 1807, uno de los poderes de emergencia más poderosos que permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.

“Esto no es sostenible. Es una situación imposible”, declaró el alcalde de la ciudad en un intento de rebajar las tensiones.

Frey comentó que hay activistas y vecinos pidiendo a los agentes locales que se enfrenten a los federales para detener la actuación del ICE.

“No podemos estar en una situación en la que dos agencias gubernamentales estén literalmente luchando entre sí”, denunció tras recordar que hay unos 3.000 agentes federales desplegados en la zona y la Policía municipal cuenta con unos 600 efectivos.

Las escuelas públicas de Mineápolis y de St. Paul ofrecieron a sus miles de alumnos la posibilidad de seguir el periodo lectivo en línea si no se siente cómodos acudiendo a los centros.

